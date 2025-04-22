Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафинья рассказал, кто изменил его карьеру
Для меня Флик изменил практически все (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что главный тренер клуба Ханси Флик сыграл ключевую роль в его решении остаться в каталонском клубе.
"Для меня Флик изменил практически все. Я собирался покинуть Барселону перед стартом сезона. Он сыграл невероятно важную роль в том, чтобы я изменил свое мнение и остался в клубе. Он дает мне уверенность, которая помогает делать все то, что я делаю. Для меня он изменил все. Ханси практически изменил мою карьеру. Сейчас я переживаю лучший момент в карьере и обязан этим именно ему", - сказал футболист.
Добавим, что в текущем сезоне Рафинья сыграл 48 матчей, в которых забил 23 гола.
Популярное сейчас
- Ванат рассказал, почему подбежал к вратарю Оболони после пенальти
- "Не продам и за 10 млн евро". Буткевич наложил вето на продажу футболиста Полесья
- Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero
- Внедрил новые правила. Поражение Барселоны от Боруссии Д серьезно разозлило Флика
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Комментарии 2