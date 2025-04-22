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Рафинья рассказал, кто изменил его карьеру

Испания

Для меня Флик изменил практически все (с)

Рафинья рассказал, кто изменил его карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что главный тренер клуба Ханси Флик сыграл ключевую роль в его решении остаться в каталонском клубе.

"Для меня Флик изменил практически все. Я собирался покинуть Барселону перед стартом сезона. Он сыграл невероятно важную роль в том, чтобы я изменил свое мнение и остался в клубе. Он дает мне уверенность, которая помогает делать все то, что я делаю. Для меня он изменил все. Ханси практически изменил мою карьеру. Сейчас я переживаю лучший момент в карьере и обязан этим именно ему", - сказал футболист.

Добавим, что в текущем сезоне Рафинья сыграл 48 матчей, в которых забил 23 гола.

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Рафинья Барселона Ханси Флик
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Источник:
sports.yahoo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
22.04.2025 в 18:58
Это правда, но флик отработал в плане раскрытия в период застоя, а вот что касается подьема и вывода тебя на высокий уровень, это заслуга Биельсы, именно благодаря ему на тебя стали обращать внимание, на уровне главных клубов топ чемпионатов.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
22.04.2025 в 18:58
Это правда, но флик отработал в плане раскрытия в период застоя, а вот что касается подьема и вывода тебя на высокий уровень, это заслуга Биельсы, именно благодаря ему на тебя стали обращать внимание, на уровне главных клубов топ чемпионатов.
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0
1
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Баpceлиниуc
22.04.2025 в 19:27
Не умничай, умник.
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