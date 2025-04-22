Рафинья рассказал, кто изменил его карьеру

Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что главный тренер клуба Ханси Флик сыграл ключевую роль в его решении остаться в каталонском клубе.

"Для меня Флик изменил практически все. Я собирался покинуть Барселону перед стартом сезона. Он сыграл невероятно важную роль в том, чтобы я изменил свое мнение и остался в клубе. Он дает мне уверенность, которая помогает делать все то, что я делаю. Для меня он изменил все. Ханси практически изменил мою карьеру. Сейчас я переживаю лучший момент в карьере и обязан этим именно ему", - сказал футболист.