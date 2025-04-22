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Барселона может подписать одного из лучших бомбардиров Серии А
Интересный вариант
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает искать долгосрочную замену Роберту Левандовскому после того, как 36-летний поляк получил мышечную травму накануне Эль-Класико. В их список трансферных целей попал интересный вариант.
Сообщается, что каталонский гранд "очень серьезно" нацелился на подписание форварда "Фиорентины" Мойзе Кина, который является одним из лучших бомбардиров Серии А в текущем сезоне, забив 17 голов в 29 матчах чемпионата Италии.
Отмечается, что в контракте 25-летнего итальянца содержится пункт о сумме отступных в размере 52 миллионов евро.
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Ранее появлялась информация о том, что "Барселона" хочет подписать форварда "Ньюкасла" за 120 миллионов евро.
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