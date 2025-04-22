Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти о двух турнирах, в которых участвует клуб: Зависят от победы над Барселоной
Настроен оптимистично
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о двух турнирах, в которых участвует клуб.
По словам итальянского специалиста, он уверен в своей команде и хочет победить в Ла Лиге и Кубке Испании.
"Два титула, которые у нас на кону, не считая Кубка мира, зависят от победы над "Барселоной". Это единственное, в чем мы сейчас сомневаемся. Нам придется выйти сильными из следующей игры и сосредоточиться на финале Кубка Испании.
Мы уверены, что сможем это сделать, и мы сможем этого добиться. Нам нужно что-то изменить в этом отношении, и мы это изменим", - заявил итальянский тренер.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что финал Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" состоится 26 апреля и начнётся в 23:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Кремль выдвинул условие для переговоров с Украиной
- "Не продам и за 10 млн евро". Буткевич наложил вето на продажу футболиста Полесья
- Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero
- Статистические порталы оценили игру Цыганкова в матче против Бетиса
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет