Анчелотти о двух турнирах, в которых участвует клуб: Зависят от победы над Барселоной

Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о двух турнирах, в которых участвует клуб.

По словам итальянского специалиста, он уверен в своей команде и хочет победить в Ла Лиге и Кубке Испании.

"Два титула, которые у нас на кону, не считая Кубка мира, зависят от победы над "Барселоной". Это единственное, в чем мы сейчас сомневаемся. Нам придется выйти сильными из следующей игры и сосредоточиться на финале Кубка Испании. Мы уверены, что сможем это сделать, и мы сможем этого добиться. Нам нужно что-то изменить в этом отношении, и мы это изменим", - заявил итальянский тренер.

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Напомним, что финал Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" состоится 26 апреля и начнётся в 23:00 по киевскому времени.