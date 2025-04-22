  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти о двух турнирах, в которых участвует клуб: Зависят от победы над Барселоной

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти о двух турнирах, в которых участвует клуб: Зависят от победы над Барселоной

Испания

Настроен оптимистично

Анчелотти о двух турнирах, в которых участвует клуб: Зависят от победы над Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о двух турнирах, в которых участвует клуб.

По словам итальянского специалиста, он уверен в своей команде и хочет победить в Ла Лиге и Кубке Испании.

"Два титула, которые у нас на кону, не считая Кубка мира, зависят от победы над "Барселоной". Это единственное, в чем мы сейчас сомневаемся. Нам придется выйти сильными из следующей игры и сосредоточиться на финале Кубка Испании.

Мы уверены, что сможем это сделать, и мы сможем этого добиться. Нам нужно что-то изменить в этом отношении, и мы это изменим", - заявил итальянский тренер.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что финал Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" состоится 26 апреля и начнётся в 23:00 по киевскому времени.

Читайте такжеАнчелотти рассказал о своём будущем в Реале
По теме
yellow-arrow
Арсенал добавил в свой список трансферных целей одного из лучших креативных плеймейкеров Ла Лиги
yellow-arrow
Фигу - о финале Кубка Испании: Исход Эль-Класико непредсказуем
yellow-arrow
Рафинья рассказал, кто изменил его карьеру
Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости