Фигу - о финале Кубка Испании: Исход Эль-Класико непредсказуем

Экс-игрок "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу поделился своими мыслями о матче своих бывших команд в финале Кубка короля.

"В финале Кубка Испании мы увидим, кто кого победит. Это класико между двумя командами, которые доминируют в испанском футболе. Одна прибудет в лучшем психологическом состоянии, но результат непредсказуем", - сказал Фигу.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" в рамках финала Кубка Короля состоится 26 апреля в 23:00 по Киеву.