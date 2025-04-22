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Фигу - о финале Кубка Испании: Исход Эль-Класико непредсказуем

Испания

Футболист высказался о ближайшем Эль-Класико

Фигу - о финале Кубка Испании: Исход Эль-Класико непредсказуем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-игрок "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу поделился своими мыслями о матче своих бывших команд в финале Кубка короля.

"В финале Кубка Испании мы увидим, кто кого победит. Это класико между двумя командами, которые доминируют в испанском футболе. Одна прибудет в лучшем психологическом состоянии, но результат непредсказуем", - сказал Фигу.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" в рамках финала Кубка Короля состоится 26 апреля в 23:00 по Киеву.

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Луиш Фигу Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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