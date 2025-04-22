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Netflix объявил дату выхода документального фильма о Винисиусе

Испания

15 мая

Netflix объявил дату выхода документального фильма о Винисиусе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Netflix анонсировал выход документального фильма, посвященного жизненному пути вингера "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

Премьера фильма состоится уже в следующем месяце, 15 мая.

"Посмотрите на триумфы и вызовы одного из величайших бразильских футболистов в новейшей истории - Вини Жуниора", - пишет Netflix на своей странице в Х.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Netflix
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Источник:
netflix
Опубликовал: Екатерина Власова
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