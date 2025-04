Netflix объявил дату выхода документального фильма о Винисиусе

Netflix анонсировал выход документального фильма, посвященного жизненному пути вингера "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

Премьера фильма состоится уже в следующем месяце, 15 мая.

Get an inside look at the triumphs and challenges of one of the greatest Brazilian football players in recent history, Vini Jr.



Baila, Vini premieres May 15! pic.twitter.com/MhNjYa4lmN