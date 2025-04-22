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Netflix объявил дату выхода документального фильма о Винисиусе
15 мая
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Netflix анонсировал выход документального фильма, посвященного жизненному пути вингера "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.
Премьера фильма состоится уже в следующем месяце, 15 мая.
"Посмотрите на триумфы и вызовы одного из величайших бразильских футболистов в новейшей истории - Вини Жуниора", - пишет Netflix на своей странице в Х.
Get an inside look at the triumphs and challenges of one of the greatest Brazilian football players in recent history, Vini Jr.— Netflix (@netflix) April 22, 2025
Baila, Vini premieres May 15! pic.twitter.com/MhNjYa4lmN
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