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Барселона нацелилась на хавбека Ньюкасла
Испанцы рассматривают игрока как замену де Йонгу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" проявляет интерес к центральному полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали. Об этом сообщает издание El Nacional.
Руководство рассматривает игрока как потенциальную замену для Френки де Йонга В случае, если стороны не смогут прийти к согласию относительно нового контракта с нидерландцем, "Барселона" видит в Тонали идеальную кандидатуру для усиления центра поля.
Однако, "Барселона" столкнется с серьезной конкуренцией в борьбе за Сандро. По информации источника, интерес к итальянцу есть у "Ювентуса", "Милана" и "Пари Сен-Жермен".
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