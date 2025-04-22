Барселона нацелилась на хавбека Ньюкасла

"Барселона" проявляет интерес к центральному полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали. Об этом сообщает издание El Nacional.

Руководство рассматривает игрока как потенциальную замену для Френки де Йонга В случае, если стороны не смогут прийти к согласию относительно нового контракта с нидерландцем, "Барселона" видит в Тонали идеальную кандидатуру для усиления центра поля.

Однако, "Барселона" столкнется с серьезной конкуренцией в борьбе за Сандро. По информации источника, интерес к итальянцу есть у "Ювентуса", "Милана" и "Пари Сен-Жермен".