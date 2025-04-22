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Барселона нацелилась на хавбека Ньюкасла

Испания

Испанцы рассматривают игрока как замену де Йонгу

Барселона нацелилась на хавбека Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" проявляет интерес к центральному полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали. Об этом сообщает издание El Nacional.

Руководство рассматривает игрока как потенциальную замену для Френки де Йонга В случае, если стороны не смогут прийти к согласию относительно нового контракта с нидерландцем, "Барселона" видит в Тонали идеальную кандидатуру для усиления центра поля.

Однако, "Барселона" столкнется с серьезной конкуренцией в борьбе за Сандро. По информации источника, интерес к итальянцу есть у "Ювентуса", "Милана" и "Пари Сен-Жермен".

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Барселона Ньюкасл Френки де Йонг Сандро Тонали
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Источник:
El Naciona
Опубликовал: Екатерина Власова
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