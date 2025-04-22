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Фигу удивлен критикой Анчелотти в Реале: Он выиграл все, это очень странно
Луиш поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эксигрец "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу ответил на вопросы журналистов по поводу будущего главного тренера "сливочных" Карла Анчелотти.
"Этот вопрос к Флорентино Пересу, но, честно говоря... Я много лет в футболе и знаю, насколько коротка память, только последние результаты имеют значение. Возможно, этот вопрос связан с тем, что мы говорим о мадридском "Реале", но мне кажется очень странным, что такого тренера, как Анчелотти,
Меня поразил тот факт, что сразу после матча Лиги чемпионов единственный вопрос на пресс-конференции касался его будущего. Он выиграл все, он показывает свою ценность каждый год... В футболе нельзя всегда выигрывать, поэтому эта ситуация меня очень удивила.
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