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Фигу удивлен критикой Анчелотти в Реале: Он выиграл все, это очень странно

Испания

Луиш поделился своими мыслями

Фигу удивлен критикой Анчелотти в Реале: Он выиграл все, это очень странно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эксигрец "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу ответил на вопросы журналистов по поводу будущего главного тренера "сливочных" Карла Анчелотти.

"Этот вопрос к Флорентино Пересу, но, честно говоря... Я много лет в футболе и знаю, насколько коротка память, только последние результаты имеют значение. Возможно, этот вопрос связан с тем, что мы говорим о мадридском "Реале", но мне кажется очень странным, что такого тренера, как Анчелотти,

Меня поразил тот факт, что сразу после матча Лиги чемпионов единственный вопрос на пресс-конференции касался его будущего. Он выиграл все, он показывает свою ценность каждый год... В футболе нельзя всегда выигрывать, поэтому эта ситуация меня очень удивила.

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Карло Анчелотти Луиш Фигу Реал (Мадрид)
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Источник:
tribal football
Опубликовал: Екатерина Власова
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