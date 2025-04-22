Ла Лига объявила о ряде изменений в правила лимита зарплат

Ла Лига объявила о ряде значительных изменений в правилах лимита зарплат, регулирующих расходы испанских футбольных клубов на свои склады и регистрацию новых контрактов.

Одним из ключевых изменений является возможность для клубов, превысивших свой лимит зарплат, тратить больший процент от сэкономленных средств (60-70% в зависимости от зарплаты игрока) или доходов от продажи игроков 20%.

Особое внимание уделено молодым игрокам. Клубы теперь смогут подписывать новые контракты с футболистами в возрасте до 24 лет, которые провели в клубе минимум три сезона подряд, и регистрировать их до конца сезона, имея время на поиск необходимых средств в пределах лимита зарплат. В случае неудачи соответствующая сумма будет вычтена из лимита следующего сезона. Это нововведение должно стимулировать клубы сохранять таланты из своих академий.

Женский футбол тоже получит поддержку. До 2 миллионов евро или до 2% общего дохода клуба разрешается направлять на развитие женской команды без учета в лимите зарплат.