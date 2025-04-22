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Примера. Валенсия – Эспаньол 1:1. Обмен голами без последствий для таблицы

Испания
Обновлено

"Валенсия" и "Эспаньол" поделили очки в равном матче

Примера. Валенсия – Эспаньол 1:1. Обмен голами без последствий для таблицы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В стартовом матче 33-го тура Примеры встречались команды, которые вместе с "Барселоной" набрали по 10 очков за последние четыре тура и находятся в хорошей форме.

Еще в январе "Валенсия" и "Эспаньол" находились в зоне вылета, но в последнее время выдали впечатляющие серии и поднялись в середину таблицы.

Первый тайм был равным, но отличиться удалось только гостям. Это Хави Пуадо забил гол после подачи со штрафного. Второй тайм прошел при преимуществе "Валенсии", которая сумела отыграться усилиями Хави Герри.

Ничья совершенно не повлияла на положение команд в турнирной таблице. Они с 39 очками делят между собой 13-14 позицию.

33-й тур Примеры
"Валенсия" - "Эспаньол" 1:1
Голы: Герра, 57 – Пуадо, 40

Валенсия: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Таррега, Гая – Риоха, Герра, Барренчеа (84), Лопес (Перес, 84) – Алмейда (Мир, 54), Дуро.

Эспаньол: Гарсия – Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали – Пуадо (Техеро, 87), Гонсалес, Лосано (Крал, 83), Хофре (Роке, 70) – Эспозито (Милья, 70), Фернандес.

Предупреждение: Алмейда, 39, Таррега, 45+2 – Ромеро, 31.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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