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Примера. Барселона – Мальорка 1:0. Минимальная победа при тотальном преимуществе

Испания
Обновлено

"Барселона" на домашнем поле минимально обыграла "Мальорку", нанеся 40 ударов по воротам.

Примера. Барселона – Мальорка 1:0. Минимальная победа при тотальном преимуществе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. В "Барселоне" травмированы Бальде, Берналь, Тер Штеген, Касадо и Левандовски. Флик провел ротацию накануне финала кубка Испании, который состоится в субботу. Впервые за долгое время в основе каталонцы вышли Фати и Форт.

У "Мальорки" травмированы Асано, Мурики и Наварро, из-за дисквалификации не играли Маффео и Родригес.

"Барселона" с первых секунд взял мяч под свой контроль. Ямаль обыгрался с Ольмо на правом фланге штрафной, но его удар в дальний угол пошел над воротами. Прострел с правого фланга от Ямала в центре штрафной завершал Ферран Торрес, но переиграть вратаря не сумел. Кунде с правого фланга подал на ближнюю, где Ольмо в ощупь пробил защитника.

В первые 25 минут каталонцы владели мячом в районе 80% игрового времени и дальше продолжали нагнетать. Форт с левого фланга штрафной покатился под удар на Гави, но выстрел заблокировал защитник. Рональд Араухо усмирил мяч после отскока, но умудрился направить кожаного мимо правой стойки.

Эрик Гарсия замкнул навесную передачу, но пробил по центру и Роман легко справился с этим ударом. Форт сыграл на добивании из предела штрафной, но защитники блокировали этот удар. Фати пробивал с левого фланга штрафной мимо ближней девятки.

Перед свистком на перерыв Морей отправил мяч в сетку ворот каталонцев, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Тотальное доминирование от Барселоны в первом тайме, но забитых голов мы так и не увидели.

Уже на старте второго тайма чуть ли не в первой атаке каталонцы достигли своего. Эрик Гарсия с правого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, где Дани Ольмо одним касанием принял, а следующим отправил круглого в дальний угол. 1:0.

После забитого гола подопечные Флика не сбавили обороты, а продолжали нагнетать у чужих ворот. Фати пробил по воротам со среднего расстояния, но удар оказался недостаточно сильным и Лео Роман не имел с ним хлопот. Еще один дальний удар от Ямаля прошел выше ворот.

Прострел Мохики с левого фланга чуть не запер Антонио Райльо, но его удар головой прошел мимо стойки. Наиболее опасный момент "Мальорки" в матче. Такие моменты следует реализовывать, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Кайл Ларин выпрыгнул навстречу передаче с фланга и неплохо пробил головой, но мяч пролетел чуть выше перекладины.

У "Барселоны" Ямаля вывели на свидание с Романом, но удар 17-летнего испанца попал в Романа. Через несколько минут Роман потянул под перекладиной удар Пау Виктора с правого фланга штрафной с передачи Фермина Лопеса.

Тот же Роман смог дотянуться до рикошета от защитника при ударе Фермина Лопеса в правый угол. Удар Фермина Лопеса с острого угла на левом фланге штрафной отбил Роман.

"Барселона" создала множество голевых моментов, но реализация была минимальной. Каталонцы завоевали очередные 3 очка и увеличили свой отрыв от "Реала" до 7 очков, но мадридцы свой матч сыграют завтра. "Мальорка" осталась на 7-й позиции и является претендентом на еврокубки.

33-й тур Примеры.
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Мальорка" 1:0
Голы: Ольмо, 46

"Барселона": Щенсны - Араухо, Э. Гарсия, Мартинес, Форт (Мартин, 77) – Гави, Педри, Ольмо (Лопес, 62) – Ямал (де Йонг, 87), Торрес (П. Виктор, 77), Фати (Рафинья, 62).

"Мальорка": Роман - Мохика (Лато, 81), Копете, Райльо, Валент, Морей - Дардер, Маскарель (Салас, 86), Саму Коста (Доменек, 66), Санчес (Валере, 81) - Ларин (Пратс, 86).

Предупреждение: Саму Коста, 25

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Комментарии
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 01:35
Этот матч показал, шо всё-таки есть жизнь без Левы. Только ж надо в ворота попадать, вашу ж мать.
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Комментарии 25
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 01:35
Этот матч показал, шо всё-таки есть жизнь без Левы. Только ж надо в ворота попадать, вашу ж мать.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
23.04.2025 в 01:14
Поки рахуємо плюси +3 в таблицю, при великій ротації! Головному опоненту ще сьогодні вночі треба виграти. Тому і у фіналі +24 голини Барсе буде на відновлення. Так що РЕАЛьно хтось вчергове буде цілувати кулес Хоча черговий рознос 4:0 чи 5:2 важко очікувати.
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 01:10
Надеюсь сегодня Хетафе добряче помотает среалишку.
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Море23 (Одесса)
23.04.2025 в 01:14
Хетафе всегда сливала Реалу ,а Барселоне вечно ноги отрывала
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 01:17
Не всегда, ещё недавно оно у среала очки отбирало.
 
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 01:04
По идее этот матч должен был стать для Барсы лёгкой прогулкой, как я и предполагал. Но ужаснейшая реализация всю безмятежность просмотра перечеркнула. В конце было валидольно, до -5 с°
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Море23 (Одесса)
23.04.2025 в 01:11
Какая лёгкая прогулка малерка на 7 месте в чемпионате Испании
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1
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 01:15
Та то до сраки. Мне чуйка моя говорила. И так бы оно и было, если б Барса своё забила.
 
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Море23 (Одесса)
23.04.2025 в 01:25
У них вратарь провел феноменальный матч...на иностранном сайте все хвалят форта и вратаря Мальорки
 
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Manowar (Харьков)
23.04.2025 в 00:51
Мой сраку Великая Б. Мы короли футбола уже идем к тебе!
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2
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Manowar (Харьков)
23.04.2025 в 00:49
40 ударов и только один гол??! Я во дворе больше забиваю!
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2
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 00:43
А судья то не Мансана был. Рука нашего друга Тебаса.
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 00:37
Везёт пока Флику, везёт, однозначно везёт. Но везенье не безгранично...
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Spokoyno (Київ)
23.04.2025 в 00:47
Який фарт Стільки гольових моментів змарнувати 40 ударів, у тому числі 13 в створ воріт; xG 3,41! А гості навіть у площину воріт не змогли влучити!
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 00:49
Любой дурак, угловой, рикошет и счёт 1-1
 
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Spokoyno (Київ)
23.04.2025 в 00:57
ТО Є ТАК Проте не залетів Мабуть Флік вирішив трошки сили на Ель Класико зберегти. Хоч у 1/4 ЛЧ РЕАЛьно хтось показав, що з пробігом у нього поганенько! Набагато меньше ніж у інших чвертьфіналістів.
 
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Spokoyno (Київ)
23.04.2025 в 00:30
Головне +3 у таблицю Перший тайм величезна перевага господарів! 24:0 удари по воротах і відповідно гольових моментів xG 1,94:0,00! Так Роман «божив», проте реалізація нульова! Добре, що половина то лавники у Барси бігали. Ну хоч другий тайм добре почали Але потім продовжили марнувати моменти! PS Щесни мабуть Ноєр вкусив… Бігає ледь не до середини поля
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 00:29
Ямаль пижон блъ, Я б за такое штрафовал.
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Spokoyno (Київ)
23.04.2025 в 00:35
Ламін втомився... До того ж молодий іноді досвіду... реалізація подібних моментів на підсвідомому рівні не вистачає! Покі "міркував" що робити, занадто зблизився, а рванути в бік сил не вистачило.
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Море23 (Одесса)
23.04.2025 в 01:13
Нет он просто устал ели ноги передвигает .да вроде правильно делал сил облегать не было а на финт вратарь не купился
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 01:42
Расстояние до ворот позволяло Ямалю резко откинуть мяч вправо-влево и спокойно с угла закатывать. Но он решил поиграть с вратарём. Вратарь был стоек и не купился.
 
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Море23 (Одесса)
23.04.2025 в 00:28
Почему ещё не дают Торре сыграть .думаю будет не хуже фати
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AndroNik (Миколаїв)
23.04.2025 в 00:28
Реалізація відверто шкутильгає, поготів це стосується Ямаля та Феррана.
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Море23 (Одесса)
23.04.2025 в 00:27
Одно понятно форт лучше Мартина
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 00:27
Удары по воротам: 40, мать твою - 4 Счёт 1-0. Я такое вижу впервые. Валидольщики куевы блъ...
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