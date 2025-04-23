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40 ударов, но гол только один. Барселона – Мальорка 1:0. Обзор матча
Реализация решила подшутить над каталонцами
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сине-гранатовые" всеми силами прижимали соперника у чужой штрафной. Подопечные Флика нанесли 40 ударов, сделали 745 передач и владели мячом на уровне 78%. Кипер "пиратов" Лео Роман выдал невероятную игру и оформил 12 сейвов, но в дебюте второго тайма не спас.
"Блаугранас" возглавляют таблицу (76 очков) и 3 мая поедут к "Вальядолиду". "Красно-черные" занимают седьмую позицию (44 балла) и впереди выезд к "Жироне".
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Смотрите обзор матча 33 тура Ла Лиги
Барселона. Эстадио Олимпико, 45 602 зрителя
Гол: Ольмо, 46
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