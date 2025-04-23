  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. 40 ударов, но гол только один. Барселона – Мальорка 1:0. Обзор матча

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

40 ударов, но гол только один. Барселона – Мальорка 1:0. Обзор матча

Испания
Обновлено

Реализация решила подшутить над каталонцами

40 ударов, но гол только один. Барселона – Мальорка 1:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сине-гранатовые" всеми силами прижимали соперника у чужой штрафной. Подопечные Флика нанесли 40 ударов, сделали 745 передач и владели мячом на уровне 78%. Кипер "пиратов" Лео Роман выдал невероятную игру и оформил 12 сейвов, но в дебюте второго тайма не спас.

"Блаугранас" возглавляют таблицу (76 очков) и 3 мая поедут к "Вальядолиду". "Красно-черные" занимают седьмую позицию (44 балла) и впереди выезд к "Жироне".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 33 тура Ла Лиги

Барселона. Эстадио Олимпико, 45 602 зрителя

Барселона – Мальорка 1:0

Гол: Ольмо, 46

По теме
yellow-arrow
Примера. Барселона – Мальорка 1:0. Минимальная победа при тотальном преимуществе
yellow-arrow
Фигу удивлен критикой Анчелотти в Реале: Он выиграл все, это очень странно
yellow-arrow
Ла Лига объявила о ряде изменений в правила лимита зарплат
Барселона Мальорка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости