40 ударов, но гол только один. Барселона – Мальорка 1:0. Обзор матча

"Сине-гранатовые" всеми силами прижимали соперника у чужой штрафной. Подопечные Флика нанесли 40 ударов, сделали 745 передач и владели мячом на уровне 78%. Кипер "пиратов" Лео Роман выдал невероятную игру и оформил 12 сейвов, но в дебюте второго тайма не спас.

"Блаугранас" возглавляют таблицу (76 очков) и 3 мая поедут к "Вальядолиду". "Красно-черные" занимают седьмую позицию (44 балла) и впереди выезд к "Жироне".

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Смотрите обзор матча 33 тура Ла Лиги

Барселона. Эстадио Олимпико, 45 602 зрителя

Барселона – Мальорка 1:0

Гол: Ольмо, 46