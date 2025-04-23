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Ханси Флик: Мы провели фантастический матч
Следующий матч – финал Кубка Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханси Флик в восторге от игры своей команды, которая создала достаточно моментов, чтобы выиграть у "Мальорки" с гораздо большим счетом, чем 1:0.
"Фантастическое выступление, мы допускали меньше ошибок, чем в предыдущих матчах. Все прекрасно справились со своей задачей, и очень приятно видеть, что игроки чувствуют себя частью команды. Мы имели много моментов, чтобы забить больше, но я доволен игрой", – сказал Флик.
Следующий матч "Барселоны" – финал Кубка Испании против "Реала", который также является их главным соперником в борьбе за чемпионство.
"Неудивительно, что трофеи разыгрываются между двумя великими командами. Я очень уважаю их и Анчелотти – он один из лучших в мире", – заявил Флик.
Добавим, что после 33-х сыгранных матчей "Барса" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 76 очками, опережая второй "Реал", у которого есть матч в запасе, на 7 пунктов.
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