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Ханси Флик: Мы провели фантастический матч

Испания

Следующий матч – финал Кубка Испании

Ханси Флик: Мы провели фантастический матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Ханси Флик в восторге от игры своей команды, которая создала достаточно моментов, чтобы выиграть у "Мальорки" с гораздо большим счетом, чем 1:0.

"Фантастическое выступление, мы допускали меньше ошибок, чем в предыдущих матчах. Все прекрасно справились со своей задачей, и очень приятно видеть, что игроки чувствуют себя частью команды. Мы имели много моментов, чтобы забить больше, но я доволен игрой", – сказал Флик.

Следующий матч "Барселоны" – финал Кубка Испании против "Реала", который также является их главным соперником в борьбе за чемпионство.

"Неудивительно, что трофеи разыгрываются между двумя великими командами. Я очень уважаю их и Анчелотти – он один из лучших в мире", – заявил Флик.

Добавим, что после 33-х сыгранных матчей "Барса" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 76 очками, опережая второй "Реал", у которого есть матч в запасе, на 7 пунктов.

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Барселона Мальорка Ханси Флик
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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
23.04.2025 в 10:10
Тобто розтранжирили фантастичну купу гольових моментів Коли Торрес замість того, щоб віддати пас на вільного Фаті, що наближався до одинадцятиметрової позначки, "непогано" пробив по воротах. Араухо не зміг підлаштовуватися під відскок м'яча і не влучив з кута воротарського у ворота! Чи Ямал вихід один-на-один змарнував! Є над чим перед Ель Класико тренерському штабу поміркувати! Щоб повторити результати проти РМ цього сезону
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
23.04.2025 в 10:10
Тобто розтранжирили фантастичну купу гольових моментів Коли Торрес замість того, щоб віддати пас на вільного Фаті, що наближався до одинадцятиметрової позначки, "непогано" пробив по воротах. Араухо не зміг підлаштовуватися під відскок м'яча і не влучив з кута воротарського у ворота! Чи Ямал вихід один-на-один змарнував! Є над чим перед Ель Класико тренерському штабу поміркувати! Щоб повторити результати проти РМ цього сезону
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