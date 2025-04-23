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Винисиус может быть отстранен от футбола на два года. Что случилось?
Весточка с родины
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингеру мадридского "Реала" Винисиус Жуниор грозит серьезная дисциплинарная санкция. Об этом пишет журналист Джанлука Ди Марцио.
7 апреля бразильская компания Tiberis Holding do Brasil подала жалобу в Следственную палату Комитета по этике ФИФА, требуя дисквалификации Жуниора на срок до двух лет.
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Сообщается, что Винисиус якобы участвует через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которой управляет его отец и агент, в приобретении нескольких профессиональных футбольных клубов. Это может представлять собой возможный конфликт интересов, поскольку он все еще является действующим футболистом.
По этой причине Tiberis решил вынести дело на международный уровень, заявив, что были нарушены статья 20 Этического кодекса ФИФА и статья 22 Кодекса спортивной справедливости испанской федерации. Оба правила запрещают действующим игрокам прямо или косвенно владеть профессиональными футбольными клубами, даже если существует лишь кажущийся риск конфликта интересов.
Отмечается, что альтернативой двухлетней дисквалификации (что является максимальным наказанием) для Винисиуса является штраф с обязанностью продать свои акции.
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