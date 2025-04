Барселона повторила уникальный рекорд Реала, который держался почти 14 лет

В матче против "Мальорки" (1:0) в 33-м туре Ла Лиги "Барселона" повторила уникальный рекорд мадридского "Реала", который держался почти 14 лет.

Каталонский гранд нанес 40 ударов по воротам "островитян", именно такое же количество ударов футболисты королевского клуба нанесли в матче чемпионата Испании против "Сарагосы" (0:6) в сезоне 2011/12.

В первом тайме "сине-гранатовые" нанесли 24 удара по воротам "Мальорки" без забитого гола, что также является рекордным показателем с момента сбора статистических данных ресурсом Opta Analyst с сезона 2003/04.

