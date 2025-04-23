Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона повторила уникальный рекорд Реала, который держался почти 14 лет
Это произошло в чемпионате Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче против "Мальорки" (1:0) в 33-м туре Ла Лиги "Барселона" повторила уникальный рекорд мадридского "Реала", который держался почти 14 лет.
Каталонский гранд нанес 40 ударов по воротам "островитян", именно такое же количество ударов футболисты королевского клуба нанесли в матче чемпионата Испании против "Сарагосы" (0:6) в сезоне 2011/12.
В первом тайме "сине-гранатовые" нанесли 24 удара по воротам "Мальорки" без забитого гола, что также является рекордным показателем с момента сбора статистических данных ресурсом Opta Analyst с сезона 2003/04.
40 - @FCBarcelona have attempted 40 total shots against Mallorca, equaling the record in a single @LaLiga match since at least 2003/04 (40 for @realmadrid against Zaragoza in 2011). Prolific. pic.twitter.com/4hDy1gNNgs— OptaJose (@OptaJose) April 22, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что "Барселона" набрала уже 76 очков после 33-х сыгранных матчей в чемпионате Испании, оторвавшись от "Реала" на семь зачетных баллов, однако у королевского клуба еще есть матч в запасе.
Популярное сейчас
- "Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу
- "На тренировочном процессе недорабатывает": Максимов – о таланте, который получает мало игрового времени
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Примера. Реал – Атлетик 1:0. Выстраданная победа на последних секундах
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне