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Барселона повторила уникальный рекорд Реала, который держался почти 14 лет

Испания

Это произошло в чемпионате Испании

Барселона повторила уникальный рекорд Реала, который держался почти 14 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче против "Мальорки" (1:0) в 33-м туре Ла Лиги "Барселона" повторила уникальный рекорд мадридского "Реала", который держался почти 14 лет.

Каталонский гранд нанес 40 ударов по воротам "островитян", именно такое же количество ударов футболисты королевского клуба нанесли в матче чемпионата Испании против "Сарагосы" (0:6) в сезоне 2011/12.

В первом тайме "сине-гранатовые" нанесли 24 удара по воротам "Мальорки" без забитого гола, что также является рекордным показателем с момента сбора статистических данных ресурсом Opta Analyst с сезона 2003/04.

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Добавим, что "Барселона" набрала уже 76 очков после 33-х сыгранных матчей в чемпионате Испании, оторвавшись от "Реала" на семь зачетных баллов, однако у королевского клуба еще есть матч в запасе.

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Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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