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Леганес – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Леганес - Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Леганес – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" в матче 33-го тура Ла Лиги приедет в гости к "Леганесу". Каталонцы неожиданно стали борцами за выживание и опережают подопечных Борхи Хименеса всего на 4 очка. В случаи победы "Леганес" покинет зону вылета и вплотную приблизится к "Жироне". Матч имеет стратегическое турнирное значение для обеих команд, потому обещает быть интересным.

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Поединок тридцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Леганес" – "Жирона" состоится в четверг, 24 апреля 2025 года, в 20:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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