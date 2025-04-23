Леганес – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Жирона" в матче 33-го тура Ла Лиги приедет в гости к "Леганесу". Каталонцы неожиданно стали борцами за выживание и опережают подопечных Борхи Хименеса всего на 4 очка. В случаи победы "Леганес" покинет зону вылета и вплотную приблизится к "Жироне". Матч имеет стратегическое турнирное значение для обеих команд, потому обещает быть интересным.

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Поединок тридцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Леганес" – "Жирона" состоится в четверг, 24 апреля 2025 года, в 20:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.