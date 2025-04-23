Тренер Барселоны высказался о возвращении Ансу Фати в стартовый состав

Тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал возвращение Ансу Фати в стартовый состав на игру с "Мальоркой" (1:0).

"Я очень рад, что все футболисты вовлечены в процесс подготовки к матчам. Это заметно и на тренировках, и в том, как они ведут себя на поле. За этим приятно наблюдать. Ансу Фати? Нам нужен каждый игрок до конца сезона, и он сегодня провел хороший поединок. Он должен продолжать работать, чтобы показывать свой уровень. Команда и болельщики поддерживают его, поэтому, надеюсь, это поможет ему чувствовать себя увереннее".

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В этом сезоне 22-летний Ансу Фати принял участие в 10 матчах за "Барселону" во всех турнирах, но не отметился ни одним голевым действием. До этого нападающий выходил на поле в матче чемпионата с первых минут еще в октябре прошлого года.