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Тренер Барселоны высказался о возвращении Ансу Фати в стартовый состав

Испания

Нападающий вышел на поле с первых минут в последнем поединке

Тренер Барселоны высказался о возвращении Ансу Фати в стартовый состав

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал возвращение Ансу Фати в стартовый состав на игру с "Мальоркой" (1:0).

"Я очень рад, что все футболисты вовлечены в процесс подготовки к матчам. Это заметно и на тренировках, и в том, как они ведут себя на поле. За этим приятно наблюдать. Ансу Фати? Нам нужен каждый игрок до конца сезона, и он сегодня провел хороший поединок. Он должен продолжать работать, чтобы показывать свой уровень. Команда и болельщики поддерживают его, поэтому, надеюсь, это поможет ему чувствовать себя увереннее".

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В этом сезоне 22-летний Ансу Фати принял участие в 10 матчах за "Барселону" во всех турнирах, но не отметился ни одним голевым действием. До этого нападающий выходил на поле в матче чемпионата с первых минут еще в октябре прошлого года.

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Барселона Ансу Фати Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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