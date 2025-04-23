Главная звезда Реала приближается к продлению контракта с клубом

Главная звезда мадридского "Реала" Винисиус Жуниор находится в шаге от продления своего контракта с клубом, как сообщает популярное испанское издание Marca со ссылкой на La Cadena SER.

Известно, что его действующее соглашение со "сливочными" действует до конца июня 2027 года, но будет подписан новый долгосрочный контракт до лета 2030 года. В последние дни между клубом и агентами бразильца состоялись переговоры, поэтому в "Реале" растет уверенность в том, что 24-летний вингер продолжит свое пребывание на "Сантьяго Бернабеу".

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Добавим, что в текущем сезоне Винисиус Жуниор забил 20 голов и отдал 14 ассистов в 46 матчах за "Реал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.