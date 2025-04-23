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Атлетико начал переговоры с центрбеком лондонского топ-клуба
Его трансфер считается главной целью "матрасников" на лето
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" пытается подписать центрального защитника лондонского "Тоттенхэма",
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "матрасников" уже начало переговоры с Кристианом Ромеро относительно его трансфера летом этого года. Стороны ведут обсуждение контракта до конца июня 2030 года.
Ранее 26-летний аргентинец уже открыто заявлял о своем желании играть в чемпионате Испании.
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В этом сезоне Кристиан Ромеро провел 23 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забив один гол. Популярный портал Transermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
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