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Атлетико начал переговоры с центрбеком лондонского топ-клуба

Испания

Его трансфер считается главной целью "матрасников" на лето

Атлетико начал переговоры с центрбеком лондонского топ-клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" пытается подписать центрального защитника лондонского "Тоттенхэма",

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "матрасников" уже начало переговоры с Кристианом Ромеро относительно его трансфера летом этого года. Стороны ведут обсуждение контракта до конца июня 2030 года.

Ранее 26-летний аргентинец уже открыто заявлял о своем желании играть в чемпионате Испании.

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В этом сезоне Кристиан Ромеро провел 23 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забив один гол. Популярный портал Transermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Ромеро
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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