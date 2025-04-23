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Опять травма. Полузащитник Севильи выбыл до конца сезона
У футболиста проблемы со здоровьем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Севильи" получил очередную травму и пропустит остаток сезона.
На официальном сайте андалусийского клуба говорится о том, что Альберт Самби Локонга получил травму подколенного сухожилия во время тренировки. Вероятно, 25-летний бельгиец из-за повреждения не сможет доиграть сезон до конца.
???? PARTE MÉDICO | Lokonga sufre una lesión miotendinosa en los isquiotibiales del muslo derecho.#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 22, 2025
Напомним, что "Севилья" сыграет свой следующий матч против "Осасуны" в рамках 33-го тура Ла Лиги в четверг, 24-го апреля. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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В текущем сезоне арендованный из "Арсенала" Альберт Самби Локонга, став важным игроком основы "Севильи", провел 21 матч на клубном уровне, отметившись двумя результативными передачами.
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