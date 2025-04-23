Легенда Реала может стать одноклубником Лионеля Месси

Как сообщает издание Fichajes, пути Луки Модрича и "Интер Майами" могут вскоре совпасть. Ветеран и абсолютная легенда "Реала" серьезно размышляет над своим будущим в следующем сезоне. Его контракт подходит к концу, а интерес со стороны американского клуба выглядит все более реалистичным вариантом для хорвата, который уже получил "зеленый свет" от команды Дэвида Бекхэма.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В свои 39 лет Модрич теряет роль ключевого игрока "Реала", хотя каждый раз, выходя на поле, демонстрирует свой класс и лидерские качества. Его прощание с "Сантьяго Бернабеу" будет эмоционально непростым, однако новый вызов в МЛС, в кругу хорошо знакомых лиц, выглядит привлекательно.

Читайте также Модрич станет совладельцем клуба, выступающего в Чемпионшипе

В Майами его уже ждут с распростертыми объятиями. Играть бок о бок с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой – весомый стимул. Флоридский клуб стремится стать флагманом североамериканского футбола, а переход обладателя ЗМ-2018 стал бы громким шагом как в спортивном, так и в медийном плане.

Добавим, что в этом сезоне на счету Модрича 4 гола и 7 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах.