Андрес Иньеста оценил шансы Барселоны на требл 

"Барселона" проводит замечательный сезон и имеет все шансы выиграть исторический требл (Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании), ведь каталонцы лидируют в чемпионате, вышли в финал Кубка и находятся в полуфинале ЛЧ.

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Ханси Флик пытается уменьшить ажиотаж вокруг потенциального требла, однако за пределами клуба это активно обсуждают. В частности, об этом высказался легендарный экс-игрок каталонцев Андрес Иньеста.

"Говорить о требле – это не преувеличение. Команда демонстрирует серьезный уровень: она лидирует в Ла Лиге, находится в финале Кубка Испании и в полуфинале Лиги чемпионов. Выиграть все три трофея – очень сложно, но хочется снова почувствовать это. Именно в следующих матчах все решится", – сказал Иньеста.

Добавим, что первый шаг к треблу "Барселона" может сделать уже 26 апреля, если одолеет мадридский "Реал" в финале Кубка Испании.