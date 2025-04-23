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Ла Лига сообщила о рекордных доходах от матчей и посещаемости в сезоне 2023/24

Испания

Положительные финансовые результаты

Ла Лига сообщила о рекордных доходах от матчей и посещаемости в сезоне 2023/24

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ла Лига объявила положительные финансовые результаты за сезон 2023-24 годов, зафиксировав рекордные показатели доходов от матчей и посещаемости.

Общий доход Ла Лиги составил 5,049 миллиарда евро, что на 3,2% (157 миллионов евро) больше, чем в предыдущем сезоне. Основную часть доходов составили коммерческие поступления (1,288 млрд евро) и доходы от телевизионных прав (1,508 млрд евро). Таким образом, Ла Лига впервые с допандемийных времен вернулась к показателю более 5 миллиардов евро, однако до рекорда 2019 года не хватило 16 миллионов евро.

Особенно впечатляющими стали показатели посещаемости. В сезоне 2023-24 годов матчи Ла Лиги посетили рекордные 16 миллионов болельщиков, что принесло лиге 716 миллионов евро дохода - также рекордный показатель, на 33 миллиона евро больше, чем в предыдущем сезоне. Заполняемость стадионов достигла рекордных за последние 10 лет 75,4%.

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Ла Лига
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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