Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона согласовала новый контракт со своим тренером - СМИ
Флик останется в Барселоне еще на сезон, но контракт подпишут позже
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик продлит свой контракт с каталонским клубом еще на один сезон - до лета 2027 года. Об этом пишет Marca.
Договоренность о продолжении сотрудничества между Фликом и "Барселоной" уже достигнута. Однако, официальное подписание нового соглашения состоится только после завершения текущего сезона.
Такое решение было принято совместно тренером и руководством клуба. Главной причиной является желание обеих сторон избежать лишнего информационного шума и сосредоточиться на важных матчах, которые ожидают команду в ближайшем будущем.
Популярное сейчас
- Переговоры об Украине в Лондоне состоятся без глав МИД - Sky News
- Винисиус может быть отстранен от футбола на два года. Что случилось?
- Минимальные победы Барселоны и Манчестер Сити, ЛНЗ уволило менеджмент, арбитры на классическое, судьба Пушича. Главные новости за 22 апреля
- Испанские СМИ назвали замену нападающему Барселоны во время его восстановления
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет