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Барселона согласовала новый контракт со своим тренером - СМИ

Испания

Флик останется в Барселоне еще на сезон, но контракт подпишут позже

Барселона согласовала новый контракт со своим тренером - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик продлит свой контракт с каталонским клубом еще на один сезон - до лета 2027 года. Об этом пишет Marca.

Договоренность о продолжении сотрудничества между Фликом и "Барселоной" уже достигнута. Однако, официальное подписание нового соглашения состоится только после завершения текущего сезона.

Такое решение было принято совместно тренером и руководством клуба. Главной причиной является желание обеих сторон избежать лишнего информационного шума и сосредоточиться на важных матчах, которые ожидают команду в ближайшем будущем.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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