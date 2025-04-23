Барселона согласовала новый контракт со своим тренером - СМИ

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик продлит свой контракт с каталонским клубом еще на один сезон - до лета 2027 года. Об этом пишет Marca.

Договоренность о продолжении сотрудничества между Фликом и "Барселоной" уже достигнута. Однако, официальное подписание нового соглашения состоится только после завершения текущего сезона.

Такое решение было принято совместно тренером и руководством клуба. Главной причиной является желание обеих сторон избежать лишнего информационного шума и сосредоточиться на важных матчах, которые ожидают команду в ближайшем будущем.