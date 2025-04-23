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Тебас не волнуется из-за возможного отстранения с должности президента Ла Лиги

Испания

Президент Ла Лиги высказался относительно жалобы Реала

Тебас не волнуется из-за возможного отстранения с должности президента Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не обеспокоен перспективой возможного отстранения от должности после жалобы мадридского "Реала" о нарушении конфиденциальности.

"Нет, я не волнуюсь по этому поводу. Я не думаю, что буду подвергнут санкциям. Меня больше беспокоит форма, в которой жалобы поступают в TAD. С неправильными протоколами заседаний и другими подобными вещами".

Напомним, что "Реал" подал жалобу в Административный трибунал по спорту (TAD), и бывший председатель Высшего комитета по спорту Мигель Анхель Галан предположил высокую вероятность отстранения Тебаса в случае признания его вины.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 18:10
А Барса Тебаса поддержала и бочку на него катить не стала. Зачтётся.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
23.04.2025 в 18:10
А Барса Тебаса поддержала и бочку на него катить не стала. Зачтётся.
Ответить
0
0

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