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Тебас не волнуется из-за возможного отстранения с должности президента Ла Лиги
Президент Ла Лиги высказался относительно жалобы Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не обеспокоен перспективой возможного отстранения от должности после жалобы мадридского "Реала" о нарушении конфиденциальности.
"Нет, я не волнуюсь по этому поводу. Я не думаю, что буду подвергнут санкциям. Меня больше беспокоит форма, в которой жалобы поступают в TAD. С неправильными протоколами заседаний и другими подобными вещами".
Напомним, что "Реал" подал жалобу в Административный трибунал по спорту (TAD), и бывший председатель Высшего комитета по спорту Мигель Анхель Галан предположил высокую вероятность отстранения Тебаса в случае признания его вины.
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