Президент Ла Лиги - о комментарии Флика относительно расписания матчей: Пусть пожалуется в УЕФА

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на недавние жалобы главного тренера "Барселоны" Ханси Флика относительно плотного расписания матчей команды.

"У нас нет никакой дискриминационной политики. Мы управляем соревнованием, а не интересами того или иного клуба. С таким количеством матчей некоторые команды могут быть более уставшими.

Хотя мы должны напомнить Флику, который был очень резким, чтобы он пожаловался в УЕФА. Почему всегда виноваты национальные лиги? Почему он не пожалуется в УЕФА? Почему УЕФА не перенесет обе игры на среду? Мы должны защищать 20 клубов в Первом дивизионе и 22 во Втором дивизионе. Мы должны делать то, что лучше для всех. УЕФА организует другие соревнования, и они могут спросить. Мы готовы объяснить все, что они хотят, дать им причины, показать, как складываются расклады, если они захотят".