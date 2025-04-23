Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ла Лиги - о комментарии Флика относительно расписания матчей: Пусть пожалуется в УЕФА
Тебас резко отреагировал на жалобы главного тренера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на недавние жалобы главного тренера "Барселоны" Ханси Флика относительно плотного расписания матчей команды.
"У нас нет никакой дискриминационной политики. Мы управляем соревнованием, а не интересами того или иного клуба. С таким количеством матчей некоторые команды могут быть более уставшими.
Хотя мы должны напомнить Флику, который был очень резким, чтобы он пожаловался в УЕФА. Почему всегда виноваты национальные лиги? Почему он не пожалуется в УЕФА? Почему УЕФА не перенесет обе игры на среду? Мы должны защищать 20 клубов в Первом дивизионе и 22 во Втором дивизионе. Мы должны делать то, что лучше для всех. УЕФА организует другие соревнования, и они могут спросить. Мы готовы объяснить все, что они хотят, дать им причины, показать, как складываются расклады, если они захотят".
Популярное сейчас
- Снова угрожают выйти из переговоров. США выдвинули ультиматум Украине и России
- Винисиус может быть отстранен от футбола на два года. Что случилось?
- Буковина - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- Испанские СМИ назвали замену нападающему Барселоны во время его восстановления
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет