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Нико Уильямс получил награду за лучший гол апреля в Ла Лиге

Испания

Награду игроку принес гол в домашнем матче против Райо Вальекано

Нико Уильямс получил награду за лучший гол апреля в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс получил награду за лучший гол апреля в Ла Лиге.

Признание футболисту принес его забитый мяч в домашнем матче "Атлетик" против "Райо Вальекано", который состоялся 13 апреля.

Добавим, что Уильямс в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

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Атлетик (Бильбао) Райо Вальекано (Мадрид) Нико Уильямс
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Источник:
LaLiga
Опубликовал: Екатерина Власова
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