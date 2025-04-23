Левый вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс получил награду за лучший гол апреля в Ла Лиге.

Признание футболисту принес его забитый мяч в домашнем матче "Атлетик" против "Райо Вальекано", который состоялся 13 апреля.

Добавим, что Уильямс в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов.