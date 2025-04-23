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Нико Уильямс получил награду за лучший гол апреля в Ла Лиге
Награду игроку принес гол в домашнем матче против Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс получил награду за лучший гол апреля в Ла Лиге.
Признание футболисту принес его забитый мяч в домашнем матче "Атлетик" против "Райо Вальекано", который состоялся 13 апреля.
???? No es un gol... ¡???????? ???????????? ???????????????? ???????? ????????????????!— LALIGA (@LaLiga) April 23, 2025
❤???? @willliamsssnico, del @AthleticClub, es el autor del ???????????? ???????????? ???????????? de abril en #LALIGAEASPORTS.#LALIGAGOALOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA
Добавим, что Уильямс в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов.
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