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Невероятная серия защитника Барселоны прервалась в матче против Мальорки
Футболист не вышел на поле впервые с осени 2023 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 33-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (1:0) защитник "Барселоны" Жюль Кунде не вышел на футбольное поле впервые с ноября 2023 года, прервав свою серию из 104 сыгранных матчей подряд за клуб и сборную.
Отметим, что 26-летний француз попал в заявку "сине-гранатовых" на игру, однако просидел весь матч на скамейке запасных, поскольку главный тренер "Барсы" Ганси Флик решил не нагружать футболиста накануне Эль-Класико в финале Кубка Испании, который состоится в эту субботу, 26-го апреля. Начало матча — в 23:00 по киевскому времени.
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Подчеркнем, что с 28-го ноября 2023 года Жюль Кюнде принял участие в каждом из 86 матчей за "Барселону", а также 18 поединков за национальную сборную Франции.
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