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Невероятная серия защитника Барселоны прервалась в матче против Мальорки

Испания

Футболист не вышел на поле впервые с осени 2023 года

Невероятная серия защитника Барселоны прервалась в матче против Мальорки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке 33-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (1:0) защитник "Барселоны" Жюль Кунде не вышел на футбольное поле впервые с ноября 2023 года, прервав свою серию из 104 сыгранных матчей подряд за клуб и сборную.

Отметим, что 26-летний француз попал в заявку "сине-гранатовых" на игру, однако просидел весь матч на скамейке запасных, поскольку главный тренер "Барсы" Ганси Флик решил не нагружать футболиста накануне Эль-Класико в финале Кубка Испании, который состоится в эту субботу, 26-го апреля. Начало матча — в 23:00 по киевскому времени.

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Подчеркнем, что с 28-го ноября 2023 года Жюль Кюнде принял участие в каждом из 86 матчей за "Барселону", а также 18 поединков за национальную сборную Франции.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 18:15
Уж могли дать Юлику 5-10 минут в конце поиграть, шоб серия продолжалась, ну. Флик, у тебя нет сердца.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 18:15
Уж могли дать Юлику 5-10 минут в конце поиграть, шоб серия продолжалась, ну. Флик, у тебя нет сердца.
Ответить
0
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