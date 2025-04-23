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Ямаль: Я пропускаю некоторые вещи, которые делает обычный 17-летний подросток

Испания

Футболист высказался о начале карьеры в юном возрасте

Ямаль: Я пропускаю некоторые вещи, которые делает обычный 17-летний подросток

Getty Images/Global Images Ukraine

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Молодой вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль поделился своими размышлениями о начале профессиональной футбольной карьеры в юном возрасте.

"Конечно, я пропускаю некоторые вещи, которые делает обычный 17-летний подросток, но я бы ничего не изменил", - заявил Ямаль.

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"В конце концов, возможность видеть, как мой младший брат счастлив, как у него хорошее детство - это наполняет меня радостью. Видеть, как спокойно чувствуют себя мои мама и папа - это что-то, о чем я даже не мог мечтать. Как моя бабушка звонит мне и говорит, как хорошо у нее все идет... Это бесценно. Я бы не променял это ни на что", - поделился Ямаль.

Ямаль в текущем сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 22 ассиста.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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