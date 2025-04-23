Ямаль: Я пропускаю некоторые вещи, которые делает обычный 17-летний подросток

Молодой вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль поделился своими размышлениями о начале профессиональной футбольной карьеры в юном возрасте.

"В конце концов, возможность видеть, как мой младший брат счастлив, как у него хорошее детство - это наполняет меня радостью. Видеть, как спокойно чувствуют себя мои мама и папа - это что-то, о чем я даже не мог мечтать. Как моя бабушка звонит мне и говорит, как хорошо у нее все идет... Это бесценно. Я бы не променял это ни на что", - поделился Ямаль.