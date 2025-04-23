Президент Барселоны: Требл? Мы очень уверены в себе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта верит в возможности команды завоевать требл в этом сезоне.

"Требл? Мы должны осознавать, что мы еще не достигли тех целей, которых хотели. Это правда, что все возможно, и мы сделаем все, чтобы победить. Мы очень уверены в себе", - сказал Лапорта.