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Президент Барселоны: Требл? Мы очень уверены в себе

Испания

Лапорта высказался о текущем сезоне Барселоны

Президент Барселоны: Требл? Мы очень уверены в себе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта верит в возможности команды завоевать требл в этом сезоне.

"Требл? Мы должны осознавать, что мы еще не достигли тех целей, которых хотели. Это правда, что все возможно, и мы сделаем все, чтобы победить. Мы очень уверены в себе", - сказал Лапорта.

Напомним, что 26 апреля "Барселона" сыграет против "Реала" в рамках финала Кубка Короля.

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Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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