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Президент Барселоны: Требл? Мы очень уверены в себе
Лапорта высказался о текущем сезоне Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта верит в возможности команды завоевать требл в этом сезоне.
"Требл? Мы должны осознавать, что мы еще не достигли тех целей, которых хотели. Это правда, что все возможно, и мы сделаем все, чтобы победить. Мы очень уверены в себе", - сказал Лапорта.
Напомним, что 26 апреля "Барселона" сыграет против "Реала" в рамках финала Кубка Короля.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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