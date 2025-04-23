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Возвращение все ближе. Барселона показала, как укладывают газон на Камп Ноу

Испания

Клуб опубликовал видео на своей странице в X

Возвращение все ближе. Барселона показала, как укладывают газон на Камп Ноу

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Домашний стадион "Барселоны" "Камп Ноу" находится на масштабной реконструкции, однако появились новости относительно возможного возвращения команды на родную арену.

Клуб опубликовал видео на своей официальной странице в X, на котором показан процесс укладки нового газона на "Камп Ноу".

Добавим, что городской совет Барселоны дал разрешение футбольному клубу "Барселона" проводить круглосуточные ремонтные работы на стадионе "Spotify Камп Ноу".

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Барселона Камп Ноу Spotify Камп Ноу
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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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