Главная проблема Реала – не Анчелотти и не травмы игроков. Кто тянет королевский клуб в пропасть

Мадридский "Реал" собрал команду звезд. Всеми этими талантами и вундеркиндами руководит Карло Анчелотти, один из самых крутых специалистов мирового футбола. И как могло случиться, что "королевский клуб" в нынешнем сезоне не попал в полуфинал Лиги чемпионов? Да и нет уверенности, что трофей Ла Лиги будет в их руках. Теплится надежда на Кубок Испании. Но сможет ли "Реал" победить сегодняшнюю "Барселону" - большой вопрос.

Поговаривают, что, если "сливочные" проиграют каталонскому клубу, Карло Анчелотти отправят в отставку. Ничего удивительного. Ведь в "Реале" виноват всегда тренер. Другие варианты не принимаются. Но стоит ли винить Анчелотти, который с огромным трудом на старте сезона нашел место и время для каждого звездного игрока атаки (Винисиус, Родри, Беллингем) после прихода в клуб Килиана Мбаппе? Вероятно, не стоит. Потому, что есть масса причин, которые привели "королевский клуб" к такому неприятному результату.

Состав трещит по швам

Летом 2024 года Карло Анчелотти получил только два новичка - Эндрика и Килиана Мбаппе. Первый - молодой бразильский талант, на которого Анчелотти не очень и рассчитывал, понимая, что парню нужно время для адаптации. А вот второй футболист - вполне состоявшаяся звезда европейского футбола, амбициозный француз, мечтающий о всех футбольных трофеях. Все бы хорошо, если бы клуб не сделал вид, что забыл о потере тех игроков, которые были решающей креативной силой в каждом матче команды. Полузащита осталась без уникального Тони Крооса, оборона - без универсального Начо, атака - без джокера команды Хоселу.

На старте сезона у Анчелотти осталось два здоровых игрока в центре обороны - Эдер Милитао и Антонио Рюдигер. Справа только Дани Карвахаль, а слева Фран Гарсия и Ферлан Менди. В октябре вылетел Карвахаль с разрывом крестов. А через месяц отправился в лазарет Милитао, порвав кресты второй раз. Анчелотти не имел другого выхода, как привлечь к основе футболиста второй команды - 22-летнего Рауля Асенсио. С такой катастрофической нехваткой игроков рано или поздно оборона "Реала" должна была провалиться.

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Большую часть сезона с горем пополам "сливочные" держались. Весной, когда каждый матч в Лиге чемпионов и Ла Лиге важнейший - команда посыпалась. Прибавились травмы ключевых игроков Дани Себальоса и Ферлана Менди. Себальос уже восстановился, Менди - нет. Анчелотти выкручивается как может. Привлекает игроков из академии, ставит основных футболистов не на их профильные позиции. Все это играет не в пользу "сливочных". И почему? Потому что руководство клуба оставило главного тренера без усиления не только летом 2024 года, а и зимой 2025 года, когда только ленивый не кричал о необходимости трансферов.

Винисиус сдает позиции

Бразилец затерялся на футбольном поле. Возможно, история с "Золотым мячом 2024" так подействовала на игрока. Плюс приезд Мбаппе. Амбициозный Винисиус не желает делить овации с французом. Сегодня бразильца никто не назовет лидером команды. В 2025 году Винисиус забил всего семь голов за "Реал" (во всех турнирах). Для футболиста, который хочет, чтобы его считали лучшим - слишком мало. Иногда кажется, что самовлюбленному бразильцу просто лень бежать, отбирать мяч, прессинговать и тем более помогать в обороне.

Много энергии вингер тратит на выяснения отношений с арбитрами, соперниками и болельщиками. Слишком много внимания уделяет рекламе своей персоны. Во время поездки в США на баскетбольные матчи Винисиус обиделся на диктора, который не узнал в нем звезду "Реала" и назвал "чернокожим парнем с золотой цепью на шее". Борьба за признание болельщиков и футбольного мира мегазвездой забирает силы, которые так необходимы в решающие моменты сезона. Большинству игроков "Реала" уже давно надоели выходки бразильца на поле и за его пределами. Вероятно, никто не будет плакать, если Винисиус отправится в Саудовскую Аравию.

В сборной Бразилии у Винисиуса тоже не все хорошо. Рафинья отобрал у своего соотечественника премию лучшего игрока и даже Антони, от которого отказался на время "Манчестер Юнайтед", выглядит лучше.

Получается, что к решающим матчам "Реала" в конце сезона Вини не готов.

Мбаппе тянет мадридцев на дно

После разгромного поражения от "Арсенала" в Лиге чемпионов возникает вполне естественный вопрос - а так ли нужен был команде Килиан Мбаппе?

Летом 2024 года лучший футболист Европы приехал в сильнейший клуб. И этот союз, по идее, должен был привести "Реал" к невероятному успеху, а Мбаппе мог бы закинуть в свою копилку несколько трофеев. Винисиуса, Родриго, Беллингема во главе с Мбаппе видели самой мощной атакующей силой во всех турнирах.

На старте сезона, казалось, так и будет. Гол Мбаппе поставил точку в Суперкубке Европы (14.08.2024) в матче с "Аталантой" (2:0). В Лиге чемпионов француз забил "Штутгарту", "Аталанте", "Ред Буллу". "Манчестер Сити" вколотил четыре в двух матчах. А в самый решающий момент - в 1/4 турнира потерялся. Подопечные Микеля Артеты нейтрализовали Мбаппе виртуозно (и не только Килиана). Никто не увидел в Мбаппе настоящего лидера, который мог бы решить исход матчей. И, кстати, такая же ситуация происходила в ПСЖ.

В нынешнем сезоне "королевский клуб" не демонстрирует уверенность, собранность, взаимопонимание игроков на поле и, соответственно, стабильность. Баланс, который наблюдался в прошлых сезонах, разрушился именно с приходом Мбаппе.

До появления Килиана в Мадриде Родриго и Винисиус господствовали на флангах. Беллингем располагался в центре поля и при любой возможности прессинговал соперника. С Мбаппе картина изменилась. Тройка - Родриго, Винисиус, Мбаппе как-будто разучились работать в обороне. А Вальверде и Беллингему приходится опускаться и устранять недостатки линии обороны (которая тоже не может похвастаться стабильностью). Пожалуй, это одна из самых главных причин провала с "Арсеналом". "Реал" не смог создать практически ни одного опасного момента у ворот Давида Райя. Винисиусу удалось забить единственный гол за два матча исключительно из-за досадной ошибки Салиба, а вовсе не из-за слаженных атакующих действий "Реала". Второй матч с "Арсеналом" Мбаппе не доиграл из-за повреждения, которое он получил, столкнувшись с Райсом. Однако, уход француза на 75-й минуте не стал болезненным для команды. Мбаппе ничего не сделал для своей команды - за 75 минут четыре касания мяча перед воротами Райя и ни одного опасного удара.

Футболист, претендующий на звание лучшего обязан решать исход таких матчей. Для этого "королевский клуб" и подписывал француза. Мбаппе же не сделал ничего. Вероятно, Килиану не хватает сил на весь сезон. Последний раз Мбаппе забивал 29 марта в Ла Лиге "Леганесу". Это никак не тянет на основного форварда мадридского "Реала", который должен был стать "вторым Криштиану Роналду"...

"Реал" с Криштиану Роналду завоевал четыре раза Лигу чемпионов. Португалец забил четыре мяча в финалах турнира. В самых важных матча Роналду не терялся на поле, а всегда оставался самым надежным игроком "Реала" с первого своего сезона в Мадриде.

А что Мбаппе? В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов (впервые за всю историю существования клуба). Французский клуб играл с "Баварией". Мбаппе мог решить исход матча в первые 45 минут. Во втором тайме француз тоже имел возможность поразить ворота мюнхенцев. Однако, не забил. Не забиваешь ты - забивают тебе. "Бавария" взяла титул благодаря единственному голу Кингсли Комана.

В следующем сезоне ПСЖ проиграл "Манчестер Сити" в полуфинале. Первый матч ПСЖ проиграл (2:0) - Мбаппе не забил, а во втором Килиан даже не вышел на поле.

Сможет ли в будущем Мбаппе заявить о себе как о лучшем футболисте Лиги чемпионов и мадридского "Реала" остается загадкой. Сегодня этого сказать нельзя. Напротив, в матче Ла Лиги с "Атлетик Бильбао" (20 апреля) команда Анчелотти хоть и вырвала победу только на 90+3 минуте благодаря фантастическому голу Вальверде, выглядела без Мбаппе лучше. Винисиус, Родриго и Беллингем как-будто вспоминали по ходу матча, как играли в прошлом сезоне, разрывая оборону соперников.

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Сегодня, после такого печального поражения от "Арсенала" возникает вопрос - а может не надо было подписывать Мбаппе и отпускать Хоселу. "В обоих матчах "Арсенал" не позволил нам ничего сделать. Они прекрасно оборонялись, прессинговали. Мы не могли найти свободные зоны для атак. Нам, очевидно, не хватает Хоселу", - прокомментировал нехватку голов Тибо Куртуа. Как не крути, а голкипер прав. Хоселу выходил и спасал "Реал". Это был, наверное, лучший джокер "королевского клуба".

Мбаппе так не умеет.