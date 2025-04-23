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Примера. Победы Атлетика и Сельты

Испания
Обновлено

В первых матчах среды в Примере побеждают хозяева

Примера. Победы Атлетика и Сельты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы оказалась достаточно ровной и интересной. "Атлетик" борется за место в Лиге чемпионов, а "Лас-Пальмас - за выживание".

Хозяева поля уже на 5-й минуте повели в счете. Это Иньяки Уильямс запер передачу де Галарреты. В дальнейшем обе команды создали достаточно много голевых моментов, но не смогли отличиться.

Благодаря победе "Атлетик" закрепился на 4-й позиции и приблизился к мадридскому "Атлетико" на расстояние 3-х очков. Лас-Пальмас остался на 17-й позиции, но уже по итогам тура может опуститься в зону вылета.


33-й тур Примеры.
"Атлетик" - "Лас-Пальмас"1:0
Гол: И. Уильямс, 5


Атлетик: Симон - Де Маркос, Вивиан, Альварес, Берчиче - Галаррета (Прадос Диас, 84), Хаурегисар - Уильямс, Сансет (Каналес, 21), Беренгер (Уильямс, 65) - Саннади (Гурусета, 84).

Лас-Пальмас: Горкаш - Вити, Алекс Суарес (Кардона, 84), Маккенна, Мармоль - Марвин (Янузай, 73), Байчетич (Кампанья, 85), Эссуго, Молейро - Рамирес (Мата, 65), Макберни (Фустер, 65)

Предупреждения: Берчиче, 11 – Байчетич, 27, Макберни, 53, Алекс Суарес, 76


Встреча двух претендентов на места в еврокубках неожиданно завершилась разгромом. Виной всему изъятию в составе Вильярреала еще в первом тайме.

Перед свистком на перерыв счет открыл Фернандо Лопес. На старте второй сорокапятиминутки Иглесиас удвоил преимущество своей команды. А завершил разгром Аспас, уверенно реализовавший пенальти.

Поражением Вильярреала может воспользоваться Бетис, который является конкурентом желтой субмарины за лигочемпионовское место. "Сельта" поднялась на 7-ю позицию и претендует на еврокубки по итогам сезона.


33-й тур Примеры.
Сельта - Вильярреал 3:0
Голы: Лопес, 45, Иглесиас, 53, Аспас, 87 (пен)

Сельта: Гуайта - Домингес Касерес, Лаго (Родригес, 74), Алонсо - Мингеса, Бельтран (Мориба, 46), Родригес - Лопес (Лосада, 74), Гонсалес Мартинес - Иглесиас (Аспас, 66)

Вильярреал: Жуниор - Фемения (Наварро, 75), Камбвала, Баи, Педраса - Пино (Кошта, 38), Гуе, Комесанья (Парехо, 65), Суарес (Бьюкенен, 65) - Пепе, Барри (Перес, 65)

Предупреждения: Бельтран, 45+1, Альварес, 48 - Пепе, 85.

Удаление: Баи, 37

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