Примера. Победы Атлетика и Сельты

Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы оказалась достаточно ровной и интересной. "Атлетик" борется за место в Лиге чемпионов, а "Лас-Пальмас - за выживание".

Хозяева поля уже на 5-й минуте повели в счете. Это Иньяки Уильямс запер передачу де Галарреты. В дальнейшем обе команды создали достаточно много голевых моментов, но не смогли отличиться.

Благодаря победе "Атлетик" закрепился на 4-й позиции и приблизился к мадридскому "Атлетико" на расстояние 3-х очков. Лас-Пальмас остался на 17-й позиции, но уже по итогам тура может опуститься в зону вылета.



33-й тур Примеры.

"Атлетик" - "Лас-Пальмас"1:0

Гол: И. Уильямс, 5



Атлетик: Симон - Де Маркос, Вивиан, Альварес, Берчиче - Галаррета (Прадос Диас, 84), Хаурегисар - Уильямс, Сансет (Каналес, 21), Беренгер (Уильямс, 65) - Саннади (Гурусета, 84).



Лас-Пальмас: Горкаш - Вити, Алекс Суарес (Кардона, 84), Маккенна, Мармоль - Марвин (Янузай, 73), Байчетич (Кампанья, 85), Эссуго, Молейро - Рамирес (Мата, 65), Макберни (Фустер, 65)



Предупреждения: Берчиче, 11 – Байчетич, 27, Макберни, 53, Алекс Суарес, 76



Встреча двух претендентов на места в еврокубках неожиданно завершилась разгромом. Виной всему изъятию в составе Вильярреала еще в первом тайме.

Перед свистком на перерыв счет открыл Фернандо Лопес. На старте второй сорокапятиминутки Иглесиас удвоил преимущество своей команды. А завершил разгром Аспас, уверенно реализовавший пенальти.

Поражением Вильярреала может воспользоваться Бетис, который является конкурентом желтой субмарины за лигочемпионовское место. "Сельта" поднялась на 7-ю позицию и претендует на еврокубки по итогам сезона.



33-й тур Примеры.

Сельта - Вильярреал 3:0

Голы: Лопес, 45, Иглесиас, 53, Аспас, 87 (пен)

Сельта: Гуайта - Домингес Касерес, Лаго (Родригес, 74), Алонсо - Мингеса, Бельтран (Мориба, 46), Родригес - Лопес (Лосада, 74), Гонсалес Мартинес - Иглесиас (Аспас, 66)

Вильярреал: Жуниор - Фемения (Наварро, 75), Камбвала, Баи, Педраса - Пино (Кошта, 38), Гуе, Комесанья (Парехо, 65), Суарес (Бьюкенен, 65) - Пепе, Барри (Перес, 65)

Предупреждения: Бельтран, 45+1, Альварес, 48 - Пепе, 85.

Удаление: Баи, 37