Атлетико Мадрид хочет подписать вингера Вильярреала

Мадридский "Атлетико" настроен подписать левого вингера "Вильярреала" Алекса Баэну до начала Клубного чемпионата мира.

"Атлетико" уже установил контакт с окружением 23-летнего испанца, чтобы выразить свою заинтересованность в его переходе.

В настоящее время официальные переговоры между "Атлетико" и "Вильярреалом" по трансферу игрока еще не начинались. Однако ожидается, что мадридский клуб сделает официальное предложение в ближайшее время.

Баэна в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.