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Атлетико Мадрид хочет подписать вингера Вильярреала

Испания

Клуб уже установил контакт с окружением Алекса Баэну

Атлетико Мадрид хочет подписать вингера Вильярреала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" настроен подписать левого вингера "Вильярреала" Алекса Баэну до начала Клубного чемпионата мира.

"Атлетико" уже установил контакт с окружением 23-летнего испанца, чтобы выразить свою заинтересованность в его переходе.

В настоящее время официальные переговоры между "Атлетико" и "Вильярреалом" по трансферу игрока еще не начинались. Однако ожидается, что мадридский клуб сделает официальное предложение в ближайшее время.

Баэна в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

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Атлетико (Мадрид) Вильярреал Алекс Баэна
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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