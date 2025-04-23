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Атлетико Мадрид хочет подписать вингера Вильярреала
Клуб уже установил контакт с окружением Алекса Баэну
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" настроен подписать левого вингера "Вильярреала" Алекса Баэну до начала Клубного чемпионата мира.
"Атлетико" уже установил контакт с окружением 23-летнего испанца, чтобы выразить свою заинтересованность в его переходе.
В настоящее время официальные переговоры между "Атлетико" и "Вильярреалом" по трансферу игрока еще не начинались. Однако ожидается, что мадридский клуб сделает официальное предложение в ближайшее время.
Баэна в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.
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