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Реал нацелился на трансфер защитника Борнмута

Испания

Керкез может стать игроком Реала

Реал нацелился на трансфер защитника Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" интересуется левым защитником "Борнмута" Милошем Керкезом. Об этом сообщает издание MD.

По информации источника, "Реал" рассматривает возможность подписания Керкеза уже этим летом. "Борнмут" оценивает своего левого защитника примерно в 50 миллионов евро и имеет право требовать такую сумму, поскольку контракт игрока рассчитан до 2028 года.

Милош в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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