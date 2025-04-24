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Примера. Хетафе – Реал 0:1. Минимальная победа на классе
"Реал" сумел минимально обыграть "Хетафе" и продолжает погоню за "Барселоной"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
33-й тур Примеры
Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Реал" 0:1
Голы: Гюллер, 20
Хетафе: Сория - Джене (Бехуша, 73), Беррокаль (Гомес да Коста, 50), Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Родригес, 50) - Терратс (Петер Федерико, 69), Милья, Арамбари, Бернат - Майораль (3).
"Реал": Куртуа - Васкес, Асенсио, Алаба (Камавинга, 46), Ф. Гарсия - Вальверде, Чуамэни - Гюллер (Себальос, 77), Диас, Винисиус (Родриго, 73) - Эндрик (Беллингем, 64).
Предупреждение: Чуамени, 69
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