  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Хетафе – Реал 0:1. Минимальная победа на классе

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Хетафе – Реал 0:1. Минимальная победа на классе

Испания
Обновлено

"Реал" сумел минимально обыграть "Хетафе" и продолжает погоню за "Барселоной"

Примера. Хетафе – Реал 0:1. Минимальная победа на классе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

33-й тур Примеры
Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Реал" 0:1
Голы: Гюллер, 20

Хетафе: Сория - Джене (Бехуша, 73), Беррокаль (Гомес да Коста, 50), Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Родригес, 50) - Терратс (Петер Федерико, 69), Милья, Арамбари, Бернат - Майораль (3).

"Реал": Куртуа - Васкес, Асенсио, Алаба (Камавинга, 46), Ф. Гарсия - Вальверде, Чуамэни - Гюллер (Себальос, 77), Диас, Винисиус (Родриго, 73) - Эндрик (Беллингем, 64).

Предупреждение: Чуамени, 69

По теме
yellow-arrow
Реал нацелился на трансфер защитника Борнмута
yellow-arrow
Атлетико Мадрид хочет подписать вингера Вильярреала
yellow-arrow
Примера. Победы Атлетика и Сельты
Примера
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости