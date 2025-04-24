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Хозяева создали сливочным немало проблем. Хетафе – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча
Сохраняется отставание от Барселоны на 4 балла
Getty Images/Global Images Ukraine
До перерыва "королевский клуб" переигрывал "темно-синих" по всем параметрам, потому и открыл счет. Во втором тайме "городские" неожиданно стали все чаще обострять ситуацию возле чужих ворот (удары 14-4). Подопечным Анчелотти удалось удержать минимальное преимущество.
Хозяева остаются 12-ми (39 баллов) и 2 мая поедут к "Райо Вальекано". Столичный гранд занимает второе место (72 очка) и в следующий раз будет принимать "Сельту".
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Смотрите обзор матча 33 тура Ла Лиги
Хетафе. Coliseum, 15 184 зрителя
Гол: Гюлер, 21
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