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Виго несется в еврокубки. Сельта – Вильярреал 3:0. Обзор матча
Разгромили конкурента за место в топ-5
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Желтая субмарина" провалила завершение первого тайма, заработав удаление и получив гол в раздевалку. После перерыва галисийцы увеличили преимущество. Гости за весь поединок осуществили лишь 1 удар в створ.
"Небесно-голубые" поднимаются на 6-ю позицию (46 баллов) и 4 мая посетят "Сантьяго Бернабеу". "Подводная лодка" остается 5-й (52 очка) и в это воскресенье будет принимать "Эспаньол".
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Смотрите обзор матча 33 тура Ла Лиги
Виго. Эстадио Балаидос, 19 324 зрителя
Голы: Лопес Ф., 45, Иглесиас, 53, Аспас, 87 (п)
Удаление: Байи, 37 (Вильярреал)
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