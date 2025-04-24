Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник мадридского Реала высказался после победы над Хетафе
Выиграли матч благодаря очень сильному первому тайму
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "сливочных" Карло Анчелотти пообщался с прессой после победы "Реала" над "Хетафе" (1:0) в рамках 33-го тура Ла Лиги.
"Цель состояла в том, чтобы взять три очка, и мы ее достигли. Это был очень сильный первый тайм, а во втором нам стало сложнее, потому что "Хетафе" начал больше давить, и мы потеряли контроль над мячом.
Это правда, что в последних матчах мы лучше играем в обороне, но нам немного не хватает остроты впереди. В первом тайме мы выглядели лучше, а вот во втором должны были быть более решительными в контратаках", – сказал Анчелотти.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
У него также спросили о финале Кубка Испании против "Барселоны".
"Это финал, и, возможно, они – фавориты. Но финал есть финал – и все может произойти. В финале мы можем сыграть 4-4-2 с шестью полузащитниками и без нападающего. Нам нужно хорошо защищаться, и я уверен, что мы это сделаем, а также создадим моменты у чужих ворот", – ответил Анчелотти.
Добавим, что после этого матча "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от "Барселоны" на 4 очка. Финал Кубка Испании же состоится 26 апреля.
Популярное сейчас
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Белый дом: Зеленский движется в неправильном направлении на переговорах, Трамп разочарован
- Главная проблема Реала – не Анчелотти и не травмы игроков. Кто тянет королевский клуб в пропасть
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира