Наставник мадридского Реала высказался после победы над Хетафе

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти пообщался с прессой после победы "Реала" над "Хетафе" (1:0) в рамках 33-го тура Ла Лиги.

"Цель состояла в том, чтобы взять три очка, и мы ее достигли. Это был очень сильный первый тайм, а во втором нам стало сложнее, потому что "Хетафе" начал больше давить, и мы потеряли контроль над мячом.

Это правда, что в последних матчах мы лучше играем в обороне, но нам немного не хватает остроты впереди. В первом тайме мы выглядели лучше, а вот во втором должны были быть более решительными в контратаках", – сказал Анчелотти.