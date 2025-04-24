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Наставник мадридского Реала высказался после победы над Хетафе

Испания

Выиграли матч благодаря очень сильному первому тайму

Наставник мадридского Реала высказался после победы над Хетафе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "сливочных" Карло Анчелотти пообщался с прессой после победы "Реала" над "Хетафе" (1:0) в рамках 33-го тура Ла Лиги.

"Цель состояла в том, чтобы взять три очка, и мы ее достигли. Это был очень сильный первый тайм, а во втором нам стало сложнее, потому что "Хетафе" начал больше давить, и мы потеряли контроль над мячом.

Это правда, что в последних матчах мы лучше играем в обороне, но нам немного не хватает остроты впереди. В первом тайме мы выглядели лучше, а вот во втором должны были быть более решительными в контратаках", – сказал Анчелотти.

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У него также спросили о финале Кубка Испании против "Барселоны".

"Это финал, и, возможно, они – фавориты. Но финал есть финал – и все может произойти. В финале мы можем сыграть 4-4-2 с шестью полузащитниками и без нападающего. Нам нужно хорошо защищаться, и я уверен, что мы это сделаем, а также создадим моменты у чужих ворот", – ответил Анчелотти.

Добавим, что после этого матча "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от "Барселоны" на 4 очка. Финал Кубка Испании же состоится 26 апреля.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Хетафе
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Алексей Полищук
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