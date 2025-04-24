Баски закрепляются в топ-4. Атлетик - Лас-Пальмас 1:0. Видео гола и обзор матча

"Атлетик" c трудом переиграл "Лас-Пальмас" в домашнем поединке 33-го тура чемпионата Испании.

Победу хозяевам поля принес быстрый гол Инаки Уильямса.

В турнирной таблице "Атлетик" продолжает находиться на четвертом месте, и уже опережает пятый "Вильярреал" на восемь очков.

33-й тур Примеры.

"Атлетик" - "Лас-Пальмас" 1:0

Гол: И. Уильямс, 5