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Баски закрепляются в топ-4. Атлетик - Лас-Пальмас 1:0. Видео гола и обзор матча
Прагматично
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" c трудом переиграл "Лас-Пальмас" в домашнем поединке 33-го тура чемпионата Испании.
Победу хозяевам поля принес быстрый гол Инаки Уильямса.
В турнирной таблице "Атлетик" продолжает находиться на четвертом месте, и уже опережает пятый "Вильярреал" на восемь очков.
33-й тур Примеры.
"Атлетик" - "Лас-Пальмас" 1:0
Гол: И. Уильямс, 5
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