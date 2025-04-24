Реал остался без двух важных игроков на матч с Барселоной

Эдуарду Камавинга и Давид Алаба получили мышечные повреждения в матче Ла Лиги с "Хетафе" (1:0). Об этом проинформировал главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

"Нам придется оценить их состояние, но и у Камавинги, и у Алабы проблемы с мышцами ног, поэтому трудно представить, что они вернутся до субботы. Единственный вариант на субботу (на левый фланг обороны - прим.) - Фран Гарсия", - сказал итальянский специалист.

Таким образом, участие этих двух игроков в финальном поединке Кубка Испании против "Барселоны", который состоится 26 апреля, под большим вопросом.



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