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Реал остался без двух важных игроков на матч с Барселоной

Испания

Очередные кадровые потери "сливочных"

Реал остался без двух важных игроков на матч с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдуарду Камавинга и Давид Алаба получили мышечные повреждения в матче Ла Лиги с "Хетафе" (1:0). Об этом проинформировал главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

"Нам придется оценить их состояние, но и у Камавинги, и у Алабы проблемы с мышцами ног, поэтому трудно представить, что они вернутся до субботы. Единственный вариант на субботу (на левый фланг обороны - прим.) - Фран Гарсия", - сказал итальянский специалист.

Таким образом, участие этих двух игроков в финальном поединке Кубка Испании против "Барселоны", который состоится 26 апреля, под большим вопросом.

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Давид Алаба Карло Анчелотти Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид) травмы Ла Лига Эдуарду Камавинга
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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