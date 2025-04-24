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Бетис продлил контракт с лидером обороны
Центральный защитник остается в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" продлил контракт с лидером обороны.
На официальном сайте "бетикос" сообщается о том, что Марк Бартра договорился с клубом о продлении контракта. Согласно новому соглашению, капитан "зелено-белых" останется в команде как минимум до 2027 года.
Впервые Марк Бартра присоединился к "Бетису" в 2018 году. Вместе с клубом он выиграл Кубок Испании в 2022 году.
???? OFICIAL | Marc Bartra renueva su contrato con el Real Betis ????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) April 23, 2025
¡Qué felices nos hace esta noticia, @MarcBartra! ????????
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Напомним, что в составе "Бетиса" Марк Бартра провел 179 матчей, в которых ему удалось отметиться 10 голами и двумя результативными передачами.
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