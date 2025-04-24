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Бетис продлил контракт с лидером обороны

Испания

Центральный защитник остается в команде

Бетис продлил контракт с лидером обороны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бетис" продлил контракт с лидером обороны.

На официальном сайте "бетикос" сообщается о том, что Марк Бартра договорился с клубом о продлении контракта. Согласно новому соглашению, капитан "зелено-белых" останется в команде как минимум до 2027 года.

Впервые Марк Бартра присоединился к "Бетису" в 2018 году. Вместе с клубом он выиграл Кубок Испании в 2022 году.

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Напомним, что в составе "Бетиса" Марк Бартра провел 179 матчей, в которых ему удалось отметиться 10 голами и двумя результативными передачами.

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Источник:
Real Betis balompié
Опубликовал: Андрей Журба
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