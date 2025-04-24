Полузащитник Реала выбыл на три месяца из-за тяжелой травмы - СМИ

Пресс-служба мадридского "Реала" подтвердила серьёзную травму у полузащитника команды Эдуардо Камавинги, которую он получил в матче против "Хетафе" (1:0) в Ла Лиге.

"После обследования, проведенного сегодня нашему игроку Эдуардо Камавинге медицинской службой "Реала", у него диагностирован полный разрыв левой приводящей мышцы бедра", - сказано в сообщении.

По информации журналиста Onda Cero Альберто Перейро, Камавинга пробудет в лазарете три месяца и, таким образом, не сможет помочь "сливочным" во внутренних соревнованиях и на клубном чемпионате мира.

Следующий поединок "Реал" проведет 26 апреля, в рамках финала кубка Испании против "Барселоны".