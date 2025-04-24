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Полузащитник Реала выбыл на три месяца из-за тяжелой травмы - СМИ
Вернется в строй уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба мадридского "Реала" подтвердила серьёзную травму у полузащитника команды Эдуардо Камавинги, которую он получил в матче против "Хетафе" (1:0) в Ла Лиге.
"После обследования, проведенного сегодня нашему игроку Эдуардо Камавинге медицинской службой "Реала", у него диагностирован полный разрыв левой приводящей мышцы бедра", - сказано в сообщении.
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Следующий поединок "Реал" проведет 26 апреля, в рамках финала кубка Испании против "Барселоны".
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