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Звёздный полузащитник Реала почти 2 года играет с травмой, — спортивный врач
Уже успели подзабыть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный полузащитник "Реала" почти 2 года играет с травмой.
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, что Джуду Белингему нужна операция из-за вывиха плеча, которое произошло еще в 2023 году.
Желая сыграть на Евро 2024 он решил отказаться от операции. врач объяснил, что он постоянно страхует плечо и испытывает дискомфорт.
"Он постоянно страхует поврежденное плечо, которое регулярно причиняет ему дискомфорт, пытаясь дотянуть до конца сезона, когда операция и восстановление не повлияет на большое количество пропущенных матчей", - пояснил врач.
Восстановление от операции занимает от трех месяцев.
"Известно, что на восстановление после оперативного вмешательства по поводу фиксирования суставной губы плечевого сустава у игрока может уйти от трех месяцев", — сообщил врач.
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В настоящее время Джуд Беллингем сыграл в 46-ти матчах "Реала", в которых забил 13 голов и сделал 13 ассистов.
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