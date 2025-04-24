Звёздный полузащитник "Реала" почти 2 года играет с травмой.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, что Джуду Белингему нужна операция из-за вывиха плеча, которое произошло еще в 2023 году.

Желая сыграть на Евро 2024 он решил отказаться от операции. врач объяснил, что он постоянно страхует плечо и испытывает дискомфорт.

"Он постоянно страхует поврежденное плечо, которое регулярно причиняет ему дискомфорт, пытаясь дотянуть до конца сезона, когда операция и восстановление не повлияет на большое количество пропущенных матчей", - пояснил врач.

Восстановление от операции занимает от трех месяцев.

"Известно, что на восстановление после оперативного вмешательства по поводу фиксирования суставной губы плечевого сустава у игрока может уйти от трех месяцев", — сообщил врач.

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В настоящее время Джуд Беллингем сыграл в 46-ти матчах "Реала", в которых забил 13 голов и сделал 13 ассистов.