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Проработал шесть с половиной лет. Реал Сосьедад попрощается с тренером после сезона
Летом грядет перестройка
Getty Images/Global Images Ukraine
Иманоль Альгуасиль уйдет в отставку с должности главного тренера "Реал Сосьедада" по окончании текущего сезона.
По информации пресс-службы "бело-синих", 53-летний уведомил руководство о своем решении не продолжать обоюдное сотрудничество.
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Отметим, что Альгуасиль является воспитанником "Реал Сосьедада". В качестве игрока Иманоль выступал за басконский коллектив с 1989 по 1998 год, а в роли тренера присоединился к родному клубу в 2011 году. Семь лет он проработал на разных должностях в системе "Сосьедада", а в 2018-м возглавил первую команду, с которой впоследствии завоевал кубок Испании в сезоне 19/20.
На данный момент "Реал Сосьедад" находится на девятом месте в чемпионате Испании и борется за попадание в еврокубковую зону.
ℹ Imanol Alguacil ha comunicado al Club que no continuará dirigiendo el equipo la próxima temporada.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 24, 2025
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