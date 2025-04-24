"Барселона" вскоре продлит контракт со своей главной звездой.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, руководство "сине-гранатовых" готово продлить контракт с Ламином Ямалем до лета 2031 года. Впрочем подписание долгосрочного соглашения состоится только после того, как ему исполнится 18 лет.

Напомним, что его действующий контракт с каталонским грандом рассчитан до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Ламин Ямаль отметился 14 голами и 22 ассистами в 47 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.