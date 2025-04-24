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Барселона вскоре продлит контракт со своей главной звездой

Испания

Ждать осталось до лета

Барселона вскоре продлит контракт со своей главной звездой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" вскоре продлит контракт со своей главной звездой.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, руководство "сине-гранатовых" готово продлить контракт с Ламином Ямалем до лета 2031 года. Впрочем подписание долгосрочного соглашения состоится только после того, как ему исполнится 18 лет.

Напомним, что его действующий контракт с каталонским грандом рассчитан до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Ламин Ямаль отметился 14 голами и 22 ассистами в 47 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

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Барселона Ламин Ямаль
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1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.04.2025 в 15:25
Интересно, что семнадцетилетний Ямаль в одинаковом количестве игр с английским психологом, забил больше и ассистов сделал почти в два раза больше.))
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Комментарии 4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.04.2025 в 15:25
Интересно, что семнадцетилетний Ямаль в одинаковом количестве игр с английским психологом, забил больше и ассистов сделал почти в два раза больше.))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.04.2025 в 15:27
Тьфу на тебя телефон. Я написал псих, а он из психа психолога сделал
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Баpceлиниуc
24.04.2025 в 16:11
Ничё, ничё, в самый раз. Так даже прикольнее.
 
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Баpceлиниуc
24.04.2025 в 15:18
17 лет и уже цена 180 млн евро
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