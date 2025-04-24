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Атлетико - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Атлетико - Райо Вальекано: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Атлетико - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках малого мадридского дерби "Атлетико" у себя дома примет "Райо Вальекано". Подопечные Чоло Симеоне на данный момент пытаются удержать третью строчку в чемпионате, а "пчелы" все еще борются за попадание в зону еврокубков.

Поединок 33-го тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетико" – "Райо Вальекано" состоится в четверг, 24 апреля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 1.

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Трансляція матчу Атлетіко - Райо Вальєкано
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Атлетико (Мадрид) Ла Лига Райо Вальекано (Мадрид) смотреть футбол онлайн
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