Атлетико - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В рамках малого мадридского дерби "Атлетико" у себя дома примет "Райо Вальекано". Подопечные Чоло Симеоне на данный момент пытаются удержать третью строчку в чемпионате, а "пчелы" все еще борются за попадание в зону еврокубков.



Поединок 33-го тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетико" – "Райо Вальекано" состоится в четверг, 24 апреля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 1.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football