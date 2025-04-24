Окружение звездного нападающего Реала отрицает информацию о продлении контракта с клубом

Тема нового контракта Винисиуса Жуниора сейчас является одной из самых обсуждаемых не только в Мадриде, поэтому журналисты предоставляют различную информацию и контекст чуть ли не ежедневно.

Как сообщает журналист Марио Кортегана из издания The Athletic, окружение Винисиуса Жуниора отрицает информацию о том, что он близок к продлению контракта с «Реалом».

Несколько месяцев назад королевский клуб отказался принять предложение, предложенное агентами бразильца, однако руководство "сливочных" пока что не презентовало новое соглашение для главной звезды своей команды. Несмотря на то, что ранее Винисиус отказался от переезда в Саудовскую Аравию, его действующий контракт с клубом истекает в 2027 году.

Отмечается, что обе стороны продолжают вести переговоры.

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Ранее появлялась информация о том, что Винисиус Жуниор может быть отстранен от футбола на два года.