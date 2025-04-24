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Один из топ-клубов ЛА Лиги этого сезона пожаловался на федерацию футбола Испании
Удивительная причина
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из топ-клубов ЛА Лиги этого сезона пожаловался на федерацию футбола Испании.
"Вильярреал" был недоволен картинкой о назначении арбитров на матч, которую RFEF выложили на своей странице.
Федерация футбола Испании написала "Вильярреал" с одной буквой R. Это не понравилось клубу и они отреагировали.
"Привет, RFEF. Пожалуйста, напишите название клуба правильно, Villarreal CF (а топоним — Vila-real). Спасибо". – заявил клуб.
На момент написания новости RFEF удалила пост.
"Вильярреал" и "Эспаньол" сыграют отложенный из-за погоды матч и сравняются с количеством проведённых матчей с остальными командами. Поединок состоится в воскресенье 27 апреля в 17:15 по киевскому времени.
Сейчас "Вильярреал" занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
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