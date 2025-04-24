  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Один из топ-клубов ЛА Лиги этого сезона пожаловался на федерацию футбола Испании

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из топ-клубов ЛА Лиги этого сезона пожаловался на федерацию футбола Испании

Испания

Удивительная причина

Один из топ-клубов ЛА Лиги этого сезона пожаловался на федерацию футбола Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из топ-клубов ЛА Лиги этого сезона пожаловался на федерацию футбола Испании.

"Вильярреал" был недоволен картинкой о назначении арбитров на матч, которую RFEF выложили на своей странице.

Федерация футбола Испании написала "Вильярреал" с одной буквой R. Это не понравилось клубу и они отреагировали.

"Привет, RFEF. Пожалуйста, напишите название клуба правильно, Villarreal CF (а топоним — Vila-real). Спасибо". – заявил клуб.

На момент написания новости RFEF удалила пост.

Один из топ-клубов ЛА Лиги этого сезона пожаловался на федерацию футбола Испании - изображение 1

"Вильярреал" и "Эспаньол" сыграют отложенный из-за погоды матч и сравняются с количеством проведённых матчей с остальными командами. Поединок состоится в воскресенье 27 апреля в 17:15 по киевскому времени.

Сейчас "Вильярреал" занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

По теме
yellow-arrow
Атлетико хочет бесплатно подписать защитника Барселоны
yellow-arrow
Окружение звездного нападающего Реала отрицает информацию о продлении контракта с клубом
yellow-arrow
Атлетико - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Вильярреал Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
24.04.2025 в 16:57
А ніхто з журналістів цього сайту, випадково, не працює у федерації футболу Іспанії? Тут теж бувають дитячі помилки
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
24.04.2025 в 16:57
А ніхто з журналістів цього сайту, випадково, не працює у федерації футболу Іспанії? Тут теж бувають дитячі помилки
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости