Один из топ-клубов ЛА Лиги этого сезона пожаловался на федерацию футбола Испании.

"Вильярреал" был недоволен картинкой о назначении арбитров на матч, которую RFEF выложили на своей странице.

Федерация футбола Испании написала "Вильярреал" с одной буквой R. Это не понравилось клубу и они отреагировали.

"Привет, RFEF. Пожалуйста, напишите название клуба правильно, Villarreal CF (а топоним — Vila-real). Спасибо". – заявил клуб.

На момент написания новости RFEF удалила пост.

"Вильярреал" и "Эспаньол" сыграют отложенный из-за погоды матч и сравняются с количеством проведённых матчей с остальными командами. Поединок состоится в воскресенье 27 апреля в 17:15 по киевскому времени.

Сейчас "Вильярреал" занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги.