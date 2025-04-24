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Атлетико хочет бесплатно подписать защитника Барселоны
В этом сезоне он играет за команду Диего Симеоне не правах аренды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" хочет бесплатно подписать защитника "Барселоны".
Как сообщает издание Diario SPORT, руководство "матрасников" продолжает вести переговоры с каталонским грандом о возможном подписании Клемана Лангле на постоянной основе летом, ведь француз хочетостаться в "Атлетико".
Несмотря на то, что "сине-гранатовые" хотят получить за трансфер 29-летнего защитника почти 10 миллионов евро, мадридцы настаивают на бесплатном переходе, указывая на экономию для "Барсы" в виде его зарплаты. Сейчас в клубе рассматривают вариант с расторжением его контракта летом.
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В этом сезоне Клеман Лангле провел 30 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. Его стоимость, согласно данным популярного портала Transfermarkt, оценивается в 7,5 миллионов евро.
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