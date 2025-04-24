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Один из аутсайдеров Ла Лиги одержал историческую победу в чемпионате

Испания

Отметили юбилейную победу в Примере

Один из аутсайдеров Ла Лиги одержал историческую победу в чемпионате

Фото - Deportivo Alavés

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Один из аутсайдеров в этом сезоне Ла Лиги одержал историческую победу.

"Депортиво Алавес" выиграл свой юбилейный 200-й матч в чемпионате Испании, обыграв дома "Реал Сосьедад“ (1:0) в 33-м туре Ла Лиги. Единственный гол Науэля Тенальи принес "бело-голубым" жизненно важную победу.

Интересно, что первая победа в истории "Алавеса" в Высшем дивизионе Испании была добыта еще 14-го декабря 1930 года.

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На данный момент "Депортиво Алавес" находится на 16-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 34 очка в 33-х сыгранных турах чемпионата Испании, и находится на расстоянии в два пункта от зоны вылета.

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Источник:
Deportivo Alavés
Опубликовал: Андрей Журба
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